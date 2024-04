Ex Mekano reapareció en "Got Talent Chile": no convenció al jurado

Sorpresa causó Diego Morrison, ex chico "Mekano", al volver a la televisión en "Got Talent Chile".

A más de 20 años del fin del espacio juvenil, el bailarín reapareció para mostrar sus habilidades como vedetto al ritmo de "Como Yo Nadie Te Ha Amado" de Bon Jovi y, pese a conseguir varias reacciones del público, fue lapidado por el jurado.

"Cuando tú muestras tu cuerpo, qué es lo mejor que tienes en este espectáculo, tiene que ser en un momento preciso, delicado y bien preparado. Las piruetas que haces tienen que ser trabajadas, acrobáticas, hermosas. Entonces, aparte de tu cuerpo, no vi nada más", partió criticando Pancho Reyes.

Asimismo, Diana Bolocco añadió: "Te faltó fluidez Diego, te faltó baile, y no dudo que bailas bien, vienes de Mekano, y lo más grave me parece es que el público no se prendió".

En tanto, Leonor Varela y Antonio Vodanovic dieron un pulgar abajo a Morrison, dejándolo fuera de competencia .

"Sentía que esto se alargaba, se alargaba...que era más de lo mismo y no nos pasaba nada", añadió la actriz.