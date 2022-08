"House of the Dragon" tuvo el estreno más visto en toda la historia de HBO

Después de emitir su primer capítulo, "House of the Dragon" logró mantener la popularidad de "Game of Thrones" y consiguió tener la mayor audiencia para una nueva serie en la historia de HBO.

La compañía Warner Bros. Discovery reveló que 9.986 millones de espectadores en plataformas lineales y HBO Max sintonizaron para ver el estreno de la serie precuela el pasado domingo.

La firma agregó que la audiencia del domingo por la noche para una serie de HBO generalmente representa alrededor del 20% al 40% de la audiencia total de la serie.

"House of the Dragon" cuenta la historia de la Casa Targaryen que tuvo lugar unos 200 años antes de los eventos retratados en "Game of Thrones". Está basada en la novela "Fuego y sangre" de George R.R. Martin.