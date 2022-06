José Andrés Murillo reveló su mayor dolor en el proceso contra Karadima

Anoche, CHV emitió un nuevo capítulo de La Divina Comida, episodio que tuvo de invitados a Jordi Castell, Evelyn Matthei, Pamela Lagos y José Andrés Murillo.

El filósofo ahondó sobre los abusos que sufrió por parte del sacerdote Fernando Karadima y todo el proceso que durante años llevó para poder hacer justicia.

Murillo junto a James Hamilton y Juan Carlos Cruz fueron los denunciantes del entonces párroco y líder de la Iglesia de El Bosque.

Jordi Castell recordó que "ustedes fueron apuntados con el dedo, porque todas las cúpulas, de las familias más poderosas de Chile respaldaron a este cura que estaba siendo exiliado de la Iglesia Católica por los abusos (...) ¿Cómo se pararon ustedes frente a eso? Porque ustedes fueron prácticamente quienes destaparon esta olla".

"Yo creo que Jimy, James Hamilton, mi gran amigo, mi hermano, junto con Juan Carlos en esto, un día me dijo 'Jose, solo nos tenemos a nosotros en esto y nuestra experiencia'. Solos contra el mundo. Para nosotros no había posibilidad de cálculo, no había precedentes", partió diciendo Murillo.

"Yo pensé que la iglesia iba a estar del lado de las víctimas, siempre lo pensé. La gran desilusión fue esa, incluso más que Karadima. Yo pensaba que Karadima era una especie de desviado dentro del camino de la iglesia y cuando me di cuenta que Errázuriz y Ezzati eran encubridores, eso me mató. Me barrió por el piso", expresó.