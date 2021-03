Katherine Salosny revive su salida del "Mucho Gusto": "Fue de la manera más violenta"

A tres años de su abrupta despedida del matinal "Mucho Gusto" la animadora Katherine Salosny volvió a recordar dicho episodio, el cual calificó como la salida "más violenta que he vivido en televisión".

Salosny fue la invitada del primer episodio de "De tú a tú", el nuevo espacio de conversación de Martín Cárcamo en Canal 13. Allí abordaron su despido de Mega.

"Me sacaron de la manera más violenta que he vivido en la televisión. Nunca tuve una buena relación con esa persona que era parte de la directiva del programa. Un programa donde con el Lucho Jara y Jorge Banderas fuimos los artífices del éxito y del fenómeno en que se convirtió el Mucho Gusto y que te saquen porque no hay una buena relación y porque no hubo caso que eso resultara, entre el productor ejecutivo y yo", reflexionó la conductora.

Salosny aseguró que nunca había vivido una situación similar dentro de un programa de televisión. "Uno puede tener diferencias pero una mala relación no me había pasado nunca y fueron dos años en que lo pasé súper mal", indicó.

"Fue duro, fue súper duro. A mí la autoestima se me fue a la cresta y todo mi sustento de confianza como conductora, como profesional con todo lo que veníamos haciendo en todos esos años de trayectoria. Me empecé como a achicar", concluyó sobre esta experiencia.