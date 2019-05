Ledy Ossandón volvió, jugó y se despidió de "Pasapalabra"

Este lunes, Ledy Ossandón volvió a "Pasapalabra" por tercera vez y se encontró con una magnífica contrincante, Begoña Arias. La profesora participó en el primer capítulo de "El Mundial de Pasapalabra" y se despidió rápidamente.

El marcador fue 23 a 22 a favor de Arias, quien ahora se enfrentará a la doctora Macarena Derado en la siguiente fase del programa de Chilevisión. La profesora calameña pudo haber empatado con la letra O, pero dijo ovario en vez de óvulo.

Sobre su posible campaña política, Soa Ledy dijo que "es algo no sé si tan concreto, pero estamos en conversaciones. Prefiero mantenerlo en reserva (el partido que la apoyaría), pero estamos viendo la posibilidad de ser candidata a diputada".

Pero parece que la cuarta participación no es la última. En la despedida, Julián Elfenbein le dijo que "la vamos a volver a ver a fin de año porque tenemos otra etapa de repechaje".

Estas fueron las reacciones por el capítulo:

#PasapalabraCHV GRACIAS!!! Especialmente a los seguidores. Esta vez costó mucho entrar al "modo Rosco"... ... seguía muy conectada al "modo escuela" 😃😃😃 Igual me voy MUY FELIZ Y AGRADECIDA. Y recuerden, lean, adquieran más conocimientos y BRILLEN, BRILLEN COMO UN SOL!!! 💥💥💥

Quisiera saber porqué tanta mala onda a la soa ledy

A) porque es chilena

B) porque dice; vamos!

C) porque no es rubia

F) porque es una persona esforzada como muchos chilenos, que no nació en cuna de oro, que destaca por sus conocimientos?

somos muy acomplejados! #PasapalabraCHV