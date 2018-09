Loreto Valenzuela acusó a director teatral de abuso sexual

La actriz Loreto Valenzuela acusó al director teatral Raúl Osorio, que este año estrenó "La mujer rota", de haberla abusado sexualmente a fines de los 70, cuando la actriz protagonizaba el reconocido montaje "Tres Marías y una Rosa".

En una entrevista publicada este martes por la revista Ya, la actriz relató que eran tiempos de toque de queda y debido a las cercanías de sus domicilios, compartían la micro o, en otras veces, él tomaba el taxi y la llevaba.

"De repente en el taxi, un día, se me lanza encima y me empieza a besar. Entonces... ¡Sí, él era mi profesor y mi director! La persona con la que yo trabajaba, a la que creía, del grupo en el cual yo estaba poniendo todo. Estábamos corriendo peligro", relató.

Valenzuela contó que no ocurrió solo una vez, que "fueron varias veces" y recordó que "me daba besos, me besaba en la boca y me daba mucho asco, porque me quedaba con el olor de su saliva, que era muy asqueroso".

"Se me ponía por detrás y me refregaba el paquete o me agarraba y me empezaba a toquetear", recuerda la actriz, quien relató que no contó antes los hechos por la asimetría de poder.

Osorio, consultado por la revista por los nombres de las denunciantes, declaró que "no me interesa y, si algo sucede, si algo pasa, bueno, las leyes del juego, de la justicia serán".

El marido de la fallecida Rebeca Ghigliotto además, según revela el reportaje, fue expulsado de la Universidad Finis Terrae, donde era académico, luego de un sumario interno realizado tras recibir una denuncia por acoso sexual.