Los Teletubbies desmintieron maternidad del recordado bebé sol

En 1997 se estrenó uno de los programas infantiles más emblemáticos de la televisión, "Los Teletubbies", donde los cuatro personajes tenían aventuras mientras un sol con rostro de bebé los miraba desde el cielo.

La británica Jessica Smith ha crecido y ya es una veinteañera, que suele sorprender por lo grande que está y hace que los que vieron la serie en los 90 se sientan viejos.

Una foto de Jessica con una bebé se viralizó, ya que se afirmaba que ya se había convertido en madre. "El bebé de los Teletubbies tuvo un bebé", decía el mensaje. Ante la viralización, la cuenta oficial de los Teletubbies salió a desmentirlo.

"Ella es la 'bebé Sol' Jess Smith, con nuestro nuevo 'bebé Sol', Berry! Ver a Jess tan grande también nos hace sentir viejos", escribió la cuenta de Twitter para aclarar que no son madre e hijo, sino su sucesora.

Los tuits:

.@gregjames This is the original Sun Baby, Jess Smith, with our new Sun Baby, Berry! Seeing Jess all grown up makes us feel old too! 😲 https://t.co/zrsHzhW0YO