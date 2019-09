Marcelo Alonso defendió los altos sueldos de los actores en televisión

Una de las últimas movidas en la industria televisiva la protagonizó Marcelo Alonso, quien dejó TVN para fichar por el área dramática de Mega.

Llegada que volvió a instaurar el debate de los sueldos de los actores televisivos y del cual el intérprete de "El Camionero" hace frente.

"No veo el problema de que un actor tenga un sueldo grande. No tengo ningún complejo en eso. Un médico de la Clínica Alemana tiene un sueldo millonario también. El problema es que en Chile consideramos que el actor no debe ganar tanto. ¿Qué es lo que debe ganar un actor?, ¿Hay una tabla? ¿El actor debería ganar tanto, porque ese es su lugar económico social en el país?", sostuvo en conversación con La Tercera.

En ese sentido, quiso explicar su postura. "La televisión es un negocio que producía mucho dinero, y donde se generaban movimientos de mucha plata. Es súper bueno entender que las carreras de los actores tienen tramos. En mí, fue 15 años. Son momentos en que se gana mucho dinero, pero hay momentos en que se gana nada, o se gana muy poco comparado a lo que ganaste en algún momento. Los actores somos personas que no nos jubilamos, por la condición misma del oficio. Y te aseguro que un actor de 80 no está ganando lo que ganó cuando fue galán a los 38. Este cambio de ahora llegó para quedarse, y no lo encuentro ni justo ni injusto".

Por su parte, también tuvo palabras al momento que se vive en TVN. "Insistí hasta el final en tratar de sostener un área importante del TVN, que le dio mucho a la televisión. Es lo que siempre he dicho, tengo un vínculo con Televisión Nacional súper fuerte".