Estaba al aire: El incómodo momento que vivió Paulina de Allende-Salazar en despacho

La periodista Paulina de Allende-Salazar vivió un incómodo momento en su despacho desde el Liceo de Aplicación en Santiago Centro.

De Allende recorría el lugar sin saber que estaba al aire, cuando votantes se le acercaron. "No me diga eso", se le escuchó decir.

"Es una excelente periodista", dijo un hombre. "Es una momia", agregó otro.

Frente a lo ocurrido, el conductor de Meganoticias Rodrigo Sepúlveda intentaba decirle que estaba al aire. "No peleen, no peleen, no peleen", dijo la periodista.

"Como yo no oigo nada, yo hablo y hablo. No sé si en algún momento me sacan", comentó de Allende. "Hemos estado todo el rato al aire", dijo un incómodo Sepúlveda.

Revisa el momento: