El programa The Covers que se estrenará en Mega presentará a 48 famosos que imitarán a grandes artistas, uno de ellos es John Lennon que será inmortalizado por el ex chico reality Mario Ortega. El registro, subido a TikTok, se hizo viral con más de 13.000 likes de personas sorprendidas por el parecido de Ortega al ídolo de The Beatles

LEER ARTICULO COMPLETO