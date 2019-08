Mal chiste: Bombo Fica acusó "falta de respeto" a "Mucho Gusto"

El humorista chileno Bombo Fica trató en duros términos al programa "Mucho Gusto" luego de que fuera invitado pero no saliera en pantalla en la emisión del lunes.

De acuerdo al comediante, fue invitado con días de antelación y se programó para ir al matinal de la estación privada, donde nunca apareció en el estudio. "Es una falta de respeto, uno prioriza entre diversas cosas para ir a estos lugares y ellos juegan con tu tiempo", alegó en La Cuarta.

"La televisión actualmente es así, no hay cultura ni respeto con los artistas, yo no he hecho grandes cosas por el país pero los años algo me avalan", siguió el humorista, quien afirmó que se disculparon con él, "pero de todas maneras es una lata pasar por algo así".

"No voy a ir nunca más a un matinal", sentenció el triunfador

Por parte de "Mucho Gusto", confirmaron que "efectivamente hubo un error de producción, una descoordinación. No se le avisó que se había cambiado su participación. Cuando llegó se manejó mal la situación".