Rodrigo Sepúlveda pronuncia sentida reflexión en el "Día del Padre": "Me he acordado mucho del papá de Tamara Moya y de Tomacito"

Durante la edición de este domingo de Meganoticias Alerta, el periodista Rodrigo Sepúlveda emitió un emotivo comentario en este Día del Padre y, en un limitado espacio, intentó abarcar distintas situaciones familiares.

"Cada uno lo celebra de forma distinta. Hay algunos que no tienen su padre aquí al lado, hay algunos que no pueden darle un abrazo físicamente, o que no pueden darle un beso a su papá", introdujo.

En la misma línea, el comunicador describió que "hay muchos que se arrepienten de no haberle dicho tantas cosas a sus padres en el día de hoy, hay muchos que a lo mejor miran el cielo y agradecen porque está arriba"

También aprovechó la instancia de aconsejar a las audiencias: "agradézcanle siempre, porque les dio la vida. Aquellos que lo tienen al lado, aprovechen de decir lo que sienten, comuníquense, no pierdan minutos, no pierdan segundos de la vida".

Asimismo, Sepúlveda mencionó dos casos mediáticos que conmocionaron al país: "Me he acordado mucho del papá de Tamara Moya, de Raúl. También del padre de Tomacito, porque ellos están de día hoy y no podrán celebrarlo, porque Raúl no tiene a la Tami, porque el papá de Tomacito no sabe qué pasó con su hijo".

"Me acordé de Juan Carlos, el papá del cabo Florido asesinado, él también tiene un día duro. Me acuerdo de los padres que no tienen a sus hijos, y de sus hijos que no tienen a su papá por circunstancias de la violencia y de lo que estamos viviendo en Chile"