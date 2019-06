Se acaba la marca "Ahora Noticias": Mega cambia el nombre de sus noticieros

En nuevo proyecto informativo se ha encontrado trabajando Mega estas semanas, donde unificará los productos noticiosos la marca "Meganoticias", dejando de lado el "Ahora Noticias".

Su primera fase se pondrá al aire en Mega Plus este lunes a las 21 horas con el estreno del nuevo noticiero central del cable "Meganoticias Plus Prime", que consistirá en un análisis de la actualidad y la contingencia nacional e internacional con la conducción de Juan Manuel Astorga.

No serán los únicos noticieros, porque habrán otros tres:"Meganoticias Plus Morning" a las 06:30, "Meganoticias Plus Doble Click" a las 10:00 y "Meganoticias Plus Up-Date" a las 14:00.

En tanto, los noticieros de la señal abierta de Mega se llamarán "Meganoticias Amanece" (05:00), "Meganoticias Conecta" (06:00), "Meganoticias Actualiza" (13:00) y "Meganoticias Prime" (21:00).