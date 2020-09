Viñuela regresó a Mega: "Estuve dolido por no darme cuenta de lo que había hecho"

Un mes y medio después del incidente en el que le cortó el pelo a un camarógrafo en vivo y fue sacado de pantalla, José Miguel Viñuela volvió a Mega para grabar nuevos capítulos de "Dale Play", instancia en la que habló sobre lo que ocurrió en "Mucho Gusto".

El pasado jueves 3, el conductor grabó un episodio del programa que se emitirá posterior a las Fiestas Patrias. Según LUN, Viñuela se refirió frente a cámaras de lo sucedido con José Miranda en julio, quien además lo demandó semanas atrás.

"¿Por qué me pasó? La verdad es que no tengo una respuesta y eso me costó mucho, sobre todo los primeros días", dijo de entrada el conductor, junto con decir que estuvo "triste".

"No estuve bien, estaba triste, dolido por lo que había generado y también conmigo mismo por no haber sido capaz de darme cuenta de lo que había hecho", afirmó Viñuela.

"Este tiempo me sirvió para entender el 'para qué', yo creo que todo lo que pasó sirvió para construir una mejor versión de mí (...) mucho más consciente de la realidad que vivimos, de todas las personas con que trabajamos, de todo lo que uno hacer y para construir una mejor versión de uno", reflexionó.