Mirna Schindler sobre repentina salida de Canal 13: "No parece lógico"

La periodista Mirna Schindler que trabajó como conductora de "Tu día" de Canal 13 ahondó en su sentir con respecto a su sorpresiva salida involuntaria del espacio en el que trabajó desde fines de 2021.

"Nunca es grato que te despidan. Nunca. Te mentiría si te dijera que estoy saltando en una pata. Creo que pasan varias cosas. Siempre entendí que desde el momento en que ellos decidieron cambiar a las conductoras por una pareja de conductores, evidentemente se venía un nuevo proceso, lo entendí y lo asumí", reveló a BioBioChile.

La profesional enfatizó que la determinación de la señal la tomó por sorpresa: "Eso fue algo que no me lo esperaba. Pensé siempre que podía quedarme como panelista y de alguna manera eso estaba implícito pero algo cambió al final que hizo que esa decisión se descartara, por razones que desconozco"

"Los procesos tienen que madurar y cuando tú tomas decisiones tan apuradas, en menos de un año, evidentemente no dejaste que el proceso madurara. Sin perjuicio de eso, ellos pueden tomar la decisión de querer cambiar a los conductores y eso me parece legítimo", señaló.

Si bien Schindler respetó lo ocurrido, evidenció su impresión: "A mí me choca el hecho de que me hayan sacado de manera tan brutal, porque desde el punto de vista de lo que es lógico, no parece lógico pero lamentablemente en la televisión no todo es lógico. Hay decisiones que escapan de la lógica, que corren por otro carril y que a mí me cuesta mucho entenderlas"

Sobre su futuro y nuevos desafíos, añadió que "me gustaría volver a hacer radio, porque la radio es un espacio en donde me sentía más protegida, más cuidada, es un espacio de mucho más confort. La televisión es demasiada exposición".