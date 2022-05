Mujer increpó a Iván Moreira en plena TV: "La corrupción nos ha llevado a esto"

Una mujer que reclamaba contra la delincuencia en la comuna de San Miguel aprovechó que fue entrevistada por el matinal "Tu Día", de Canal 13, para encarar al senador UDI Iván Moreira, con una reflexión que se viralizó.

"Yo quería responderle a Moreira. Déjate de izquierda y derecha", partió la entrevistada. "Nosotros somos sanmiguelinos, vecinos. Cuando tu política sigue así más nos desune. A mí no me interesa si Carabineros está con uniforme o no; puede andar con falda, con colaless, pero que cumpla la pega, para eso les pagan".

Cuando el parlamentario quiso contestar, la mujer arremetió nuevamente.

"La corrupción es lo que nos ha llevado a esto. La corrupción de los políticos, de Carabineros y de las Fuerzas Armadas. La gente no (les) cree", sostuvo.

En ese sentido, pidió a los canales de televisión cambiar a sus invitados: "Por favor, los panelistas... dejen de llevar políticos, lleven dirigentes, lleven al pueblo".