Murió Max Wright, actor recordado como el papá de "Alf"

Max Wright, el actor recordado por interpretar al papá en la serie "Alf" falleció a los 75 años, según informó TMZ.

El intérprete de "Willie" padecía cáncer desde hace décadas, de acuerdo con el portal.

Su papel más recordado fue el del humano que acogía a un extraterrestre del planeta Melmac, en la sitocm de los '80. Sin embargo, también apareció en la película "All That Jazz" y series como "Friends", "The Drew Carey Show", "Mad About You" y "Norm".