Participante de "Resistiré" demandó a Mega y ganó: El dinero lo donó

Meses después del fin de "Resistiré", uno de sus participantes, Dino Inostroza, reveló que demandó a Mega por dineros impagos tras su polémica expulsión del programa.

"Después del estallido social, este año aprendí que hay contratos que buscan disfrazar una relación laboral, perjudicando a los trabajadores", contó en sus redes sociales.

Según detalló, desde el canal le dijeron que no tenía derecho alguno a esa plata y que no tenía sentido pelear por ella, a lo que lo intimidaron diciendo: "Nunca nadie ha pensado en demandarnos y los que lo hicieron no lograron nada".

Pero de acuerdo con su testimonio, sus abogados ya recibieron el pago desde la estación televisiva luego que el tribunal fallara a su favor: "Mi intención era solo dejar un precedente y demostrar que todos tenemos derecho a cobrar por nuestro trabajo y que no nos pasen a llevar".

Inostroza, quien fue expulsado tras agredir a Aída Nizar, aseguró que donó el dinero a una institución de beneficencia.