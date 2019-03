Pedro Engel reapareció en televisión a semanas de su salida de Canal 13

A casi dos semanas de dejar Canal 13, el tarotista Pedro Engel reapareció este miércoles en televisión como invitado de Mucho Gusto, el espacio matinal de Mega .

"Estos días alcancé a extrañar la TV porque yo la amo, al igual que a mis (ex) compañeros. Uno tiene su corazón. He aprovechado las mañanas desocupadas para leer, escribir y salir a caminar. Con esto último he retomado el contacto con mi público que me dice en la calle puras cosas bonitas, como que me extrañan en pantalla. Les respondo que son ciclos", dijo Engel a Las Últimas Noticias.

Engel aseguró al rotativo que tiene muchas propuestas para volver a la televisión, pero que por ahora se las tomará con harta calma.

El tarotista fue invitado a Mucho Gusto, el matinal de Mega.

"Estoy contento de saber que uno le gusta a la TV. Yo no pensaba seguir en esto tan rápido, quería tomarme un tiempo porque estoy grabando para mi plataforma online 'Pedro Engel TV' y el martes lancé mi nuevo libro 'Oráculo ancestrológico'. Mi agenda está estrecha porque sigo con mi escuela, así que me gustaría algo en TV algunos días a la semana más que tener que estar diariamente", añadió.

De todas formas, Engel espera que la propuesta que acepte le permita desenvolverse en sus temas como parte de un panel.

"Lo que más me importa es comunicar lo que tengo en mi corazón", aseguró el tarotista.