Programas estadounidenses se harán sin público en vivo por coronavirus

La mayoría de los programas estadounidenses nocturnos (conocidos como late shows) suspenderán la participación de público en vivo por precaución tras el brote de coronavirus.

Espacios como "The Tonight Show" de Jimmy Fallon, "Late Night With Seth Meyers", "The Late Show" con Stephen Colbert continuarán grabando nuevos episodios la próxima semana, pero lo harán sin espectadores en el estudio desde el lunes 16.

"La seguridad de nuestros huéspedes y empleados es nuestra principal prioridad", dijo NBC, mientras que CBS aseguró que la decisión se debe a "la incertidumbre de la situación para las próximas semanas".

A los late shows también se suma la suspensión de audiencia en el programa de Ellen DeGeneres. "Para todos los que esperaban venir, lo siento mucho. Pero estoy haciendo esto por la salud de mis fanáticos, mi personal y mi equipo", dijo.

Por ahora, programas como "Late Late Show" de James Corden y "Jimmy Kimmel Live" se mantienen con público en vivo, aunque sus canales están evaluando la situación.

I have some news. For now, I’ll be shooting my show with no studio audience. To everyone who was looking forward to coming, I'm so sorry. But I’m doing this for the health of my fans, my staff & my crew. (It has nothing to do with a warrant for my arrest in the state of Florida.)