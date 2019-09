Rafael Araneda debutó con su programa en Estados Unidos

Con felicidad total reaccionó Rafael Araneda luego del debut de "Enamorándonos", el nuevo programa de Univisión realizado en Estados Unidos.

Se trata de un espacio de ayuda para que las personas encuentren al amor de su vida, y en donde el animador chileno es acompañado de Ana Patricia Gámez.

"¡Feliz de comenzar @enamorandonosusa junto a mi querida @anapatriciatv! Agradezco todos los mensajes de apoyo y cariño que me han enviado... Estar conectados desde esta tribuna para toda la comunidad latina en Estados Unidos me enorgullece y me llena de energía para seguir adelante en esta aventura", escribió el ex conductor del Festival de Viña del Mar en Instagram.

Nacido en una franquicia turca del 2007, este espacio logró transformarse en un éxito en Europa y ahora busca el mismo camino en Estados Unidos.