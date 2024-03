Actriz fue infiel en un reality y su esposo entró a terminar su matrimonio

Todo un escándalo quedó en el reality show "La Casa de los Famosos" de Colombia, donde el marido de una de las concursantes ingresó a informarle que se divorciará de ella tras 12 años de matrimonio, pues vio cómo le fue infiel en el encierro.

En una instancia similar a la "prueba del congelado" de "Gran Hermano", todos los participantes debieron mantenerse inmóviles, mientras entraba a la casa-estudio el actor Alejandro Estrada, quien confrontó a su esposa Nataly Umaña, que también es actriz.

La mujer de 38 años se involucró sentimentalmente en el reality con el cantante Miguel Melfi, de 26 años.

Las palabras del marido de Nataly Umaña

"Hola Natalia... Bueno, ante los ojos de toda Colombia y el mundo. Te digo desde el fondo de mi corazón que siempre confié en nosotros, en nuestra relación y en que podíamos superar cualquier adversidad", comenzó diciendo Estrada.

El esposo de Umaña confesó que dejó de ver el programa tras el romance de su mujer con Melfi: "Te he visto todas las noches, te he visto todo el reality. Me tomó por sorpresa que dijeras ante las cámaras que nuestra relación venía muy mal, porque es algo que se pudo haber hablado en privado".

"Me vengo a hacer a un lado de tu vida. Es una decisión tomada. Es un ciclo cerrado y vengo a eso", dijo mientras se sacaba el anillo de compromiso, que después se lo entregó.

En redes sociales, criticaron la actitud de la mujer después del difícil momento, pues en los días posteriores se le vio tranquila y sonriente, mientras que Miguel Melfi se mostró arrepentido.

"Me di cuenta que le estoy haciendo mucho a daño a la persona con la que tú estás y que debe estar sufriendo allá afuera", le dijo Melfi a Umaña.