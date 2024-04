Claudio Valdivia se suma a "Ganar o Servir" de Canal 13

Claudio Valdivia, el conocido hermano menor de Jorge Valdivia, fue confirmado como el nuevo integrante del reality show "Ganar o Servir".

El deportista irá por su tercera experiencia en este tipo de programas tras su debut en "Año 0" y su paso por el reality "Amazonas". "A mí lo que me atrae de los realities es la competencia, sobrevivir, por eso después de 'Año 0' estuve en 'Amazonas'. Uno que es competidor toda la vida quiere eso, competir, ponerse a prueba físicamente", destacó.

Dentro del encierro también se encontrará con Luis Mateucci, actual pareja de su excuñada Daniela Aránguiz. Sin embargo, el tema no le preocupa ya que "no tengo ninguna relación con ella (Aránguiz), nunca la tuvimos. Nunca nos llevamos bien, a mí ella no me caía bien y yo no le caía bien a ella".

"La Daniela es así, yo la conozco hace muchos años, es de esas personas que tira cosas que no son reales y las deja ahí. Y no se va a disculpar jamás de lo que dijo. Ha habido muchos episodios donde ella me ha involucrado a mí, a mis hijos y a mi ex", agregó el ex de Sabrina Sosa.

Claudio Valdivia se suma a un grupo compuesto por Pangal Andrade, Coca Mendoza, Botota Fox, Camila Recabarren, Oriana Marzoli, Gala Caldirola y Luis Mateucci, entre otros.