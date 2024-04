Ex Gran Hermano Raimundo Cerda ingresará al reality Ganar o Servir

El reality show de Canal 13 Ganar o Servir comenzará a sumar nuevos nombres a los confirmados, uno de ellos Raimundo Cerda, ex Gran Hermano.

El reality conducido por Sergio Lagos y Karla Constant comenzó días atrás y ahora confirmó que Cerda se integrará en los próximos días al encierro.

"Me llamó la atención el nivel de cariño que tuve cuando salí del reality, he visto que me quieren ver en otro reality de nuevo", expresó Cerda.

"Voy a disfrutarlo, voy a vivir esta nueva experiencia, voy a ver ahí el día a día lo que va pasando y disfrutar nomás, disfrutar que la vida es corta, así que estoy aquí listo para todo lo que venga", declaró sobre su nueva experiencia en un reality.