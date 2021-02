A anotar: Disney+ reveló fecha de estreno de la serie "Loki" de Marvel

La próxima serie de Marvel, "Loki", tiene fecha de estreno en Disney+: la producción arribará al servicio de streaming desde el 11 de junio.

Pese a que se había anunciado para mayo, finalmente la serie protagonizada por Tom Hiddleston se pospuso un mes y debutará en junio, con capítulos semanales.

"Loki" será la tercera serie de Marvel tras "WandaVision" (actualmente en desarrollo) y "Falcon and the Winter Soldier", que se estrena el 19 de marzo.

La trama se establecerá posterior a los eventos de "Avengers: Endgame" y tendrá seis capítulos.

Loki, an Original Series from Marvel Studios, starts streaming June 11 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/KXEG9kXbTh