Actor de "Barry" asegura que la serie terminará con su cuarta temporada

La comedia "Barry" de HBO, que contaba con varias nominaciones a los recién pasados Emmy, está pronta a llegar a su fin.

Así lo confirmó el actor Henry Winkler al ser consultado sobre cuántas temporadas tendría la serie. "Cuatro" , respondió a Variety, durante la alfombra roja de los Emmy.

Hace un tiempo se confirmó que la producción tendría una cuarta temporada, la que según el intérprete de ""Gene Cousineau" será la última.

"A Bill Hader (protagonista y creador) y Alec Berg (creador) no les gusta estirar. No quieren presionar la historia", indicó Winkler, y luego agregó que "no quiero que termine porque ahora estoy soy un acto que está de vuelta en la calle pidiendo trabajo".

Por ahora la cuarta, y aparentemente última, temporada de "Barry" no tiene fecha de estreno confirmada, aunque se estima que debute durante el primer trimestre de 2023.

Henry Winkler on why #Barry will only go on for 4 Seasons | Variety On the Carpet presented by @DIRECTV pic.twitter.com/ABFi8sRxpg