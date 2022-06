Actor de la franquicia "The Walking Dead" fue hallado muerto a los 18 años

El joven actor Tyler Sanders fue encontrado sin vida en su casa de Los Angeles, California, y los equipos de emergencia no pudieron reanimarlo, por lo que ahora será una autopsia la que determine la causa de muerte.

El hecho ocurrió el pasado jueves, cuando a través del número de emergencia 911 se informó que Sanders estaba en su residencia, pero no respiraba.

El adolescente participaba en las series "9-1-1: Lone Star", "The Rookie" y "Fear the Walking Dead", esta última parte de la franquicia "The Walking Dead".

Su representante, Pedro Tapia, lo recordó como "un chico muy bueno que venía de una buena familia (...) era un actor de mucho talento y con un futuro brillante por delante. Viene de una familia maravillosa y pedimos que se respete su privacidad en este duro momento".