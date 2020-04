Actor de la serie "The Flash" murió a los 16 años

El actor Logan Williams, quien interpretó a un joven "Barry Allen" en la serie "The Flash", murió repentinamente el jueves a los 16 años.

Aún no se ha dado ninguna causa de muerte. El protagonista de la serie, Grant Gustin, expresó su emoción en Instagram este viernes, publicando una foto con Williams y el actor Jesse L. Martin durante la filmación del piloto de la serie en 2014.

"Solo escuché la devastadora noticia de que Logan Williams falleció de repente", escribió. "Me impresionó no solo el talento de Logan sino también su profesionalismo en el set", expresó.

"Mis pensamientos y oraciones estarán con él y su familia durante lo que estoy seguro es un momento inimaginablemente difícil para ellos", dijo.

Por su parte, John Wesley Shipp, quien interpretó a "Barry Allen" en la versión de CBS de 1990 a 1991 de "The Flash" y el padre del personaje, Henry, en la actual serie de CW, dijo que estaba "conmocionado" a través de Twitter.

"Estaba 100% comprometido con interpretar al joven 'Barry Allen', y lo extrañamos una vez que pasamos esa parte de la historia", escribió Shipp.

Heartsick to learn of Logan Williams’ death at 16. He was 100% committed to playing young Barry Allen, and we missed him once we moved past that part of the story. Love and compassion to Logan’s family and friends in your grief. pic.twitter.com/lOlUyxJtIC