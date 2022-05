Actor de "Los Soprano" y "La ley y el orden" muere a los 65 años

El actor Bruce MacVittie, conocido por su trabajo en series como "La ley y el orden" y "Los Soprano", falleció el pasado 7 de mayo en un hospital de Nueva York a los 65 años.

Según señalan medios internacionales, su esposa Carol Ochs dio la noticia pero no dio a conocer las causas del deceso del artista.

Con más de 40 años de trayectoria MacVittie destacó en varias obras de Broadway, incluyendo la obra "American Buffalo" en la que actuaba junto a Al Pacino.

También ofició como actor de televisión: estuvo en 10 episodios de "La ley y el orden", interpretó a un personaje en "Los Soprano" y tuvo una aparición en "Sex and the city".

A nivel cinematográfico Bruce MacVittie trabajó en conocidas películas como "Million Dolar Baby", "Hannibal", "The Cotton Club", "Born on the Forth of July" y "Looking for Richard", cinta dirigida por Al Pacino.