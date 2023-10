Actor de "The Walking Dead" es diagnosticado con un avanzado cáncer

El actor Erik Jensen, conocido por su participación en la quinta temporada de "The Walking Dead", reveló que padece un cáncer de colon en etapa 4.

La familia del estadounidense creó una página de GoFundMe, para recaudar dinero que cubra sus gastos médicos y tratamiento.

"El cáncer hizo metástasis en su hígado, pero Erik es joven y fuerte (durante quimioterapia sigue trabajndo en una película como director y escritor)", revelaron su esposa e hija de 13 años.

Su familia además expresó que "sus doctores creen que tiene una opción de reducir los tumores lo suficiente para removerlos en dos cirugías".

Jeffrey Dean Morgan, estrella de "The Walking Dead" como "Negan", y el productor ejecutivo de la serie, Acott Gimple, fueron algunos de los que llamaron a los fans a contribuir con Jensen.

"Sé que a él y a los suyos les vendría bien un poco de ayuda... De cualquier tipo", escribió Morgan.

Never had the chance to work with Erik… until now anyway. Only have heard many things about what a great guy he is. I do know he and his could use some help…. Of any and all kind. xojd https://t.co/qFmI9J111k