Actor de "Twin Peaks" muere a los 72 años

El actor estadounidense Walter Olkewicz, conocido principalmente por su trabajo en la saga "Twin Peaks", falleció a los 72 años.

Fue su propio hijo quien confirmó la noticia al portal EW con un comunicado en el que aseguraba que su padre "fue un buen hombre que empujó su amor por las artes y la creatividad en todo lo que hizo".

Olkewicz es recordado por haber interpretado a "Jacques Renault" durante la primera temporada de "Twin Peaks" y en la película complementaria "Twin Peaks: Fire walk with me".

En 2017 apareció como "Jean-Michel Renault" en la tercera temporada de esta ficción comandada por David Lynch. Este sería su último trabajo como actor.

También tuvo participaciones en otras series como "Grace under fire", "Seinfeld", "Who is the boss?" y "Night Court", entre otros. También tuvo participaciones en películas como "El cliente" y "Exquisite Tenderness".