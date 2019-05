Actores de "Game of Thrones" tienen "sentimientos encontrados" tras el penúltimo capítulo de la serie

Se acerca el fin de "Game of Thrones" y con ello, la evaluación de los actores de la serie, quienes son las principales voces para analizar tanto el destino de sus personajes, como el rumbo de la trama de cara al desenlace.

En ese sentido, en el penúltimo capítulo de la producción de HBO vimos como la venganza de Daenerys Targaryen dejó varias muertes en su camino al trono.

El primero en caer fue Varys, acusado de traición por parte de la "Madre de los dragones". Sobre su muerte, Conleth Hill dijo en EW tener "sentimientos encontrados". "Una mezcla de todo. Parte de mí no quería que terminara. Otra parte de mí pensaba: 'Esto es muy bueno', mientras que también decía: 'Dios, esto apesta'. Es agridulce. Ahora que he tenido tiempo de analizarlo, creo que es un bueno", dijo el irlandés.

"Lo tomé como persona, no como actor o artista. Comprendí las reacciones de actores que habían estado en la misma posición. No puedes evitar sentir que has fallado de alguna manera, que no has estado a la altura de alguna expectativa de la que no sabías", complementó.

Otra que analizó su destino en este penúltimo episodio fue Lena Headey, actriz detrás de Cersei Lannister. La principal antagonista de "GOT" falleció junto a su hermano y amante Jaime Lannister bajo los escombros de un derrumbe.

La intérprete fue clara en decir que quedó conforme con el desenlace, pero que esperaba pelear con alguien. "Quería que tuviera un gran momento, pero cuanto más hablábamos de ello, más parecía el final perfecto para ella. Vinieron juntos al mundo y ahora se van juntos".

"Creo que lo importante es que Jaime tuvo la oportunidad de ser libre con Brienne y liberarse finalmente de Cersei, y la gran sorpresa es que volvió a por ella. Cersei se da cuenta de cuánto lo quiere y de cuánto la quiere él a ella. Es la conexión más auténtica que ha tenido. Al final están hechos el uno para el otro", cerró.