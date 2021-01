Actriz Mira Furlan de "Lost" muere a los 65 años

La actriz croata Mira Furlan, conocida por haber interpretado a la científica "Danielle Rousseau" en la serie "Lost", falleció este 20 de enero a los 65 años.

Así lo informó su familia a través de su cuenta de Twitter, donde no entregaron detalles del deceso de la intérprete.

Además de participar en varios episodios de "Lost" con su enigmático personaje, Furlan es recordada por haber protagonizado la serie de ciencia ficción "Babylon 5".

A propósito, el creador de este programa, J. Michael Straczynski, aseguró en su cuenta de Twitter que "es una noche de gran tristeza porque nuestra amiga y camarada se fue por el camino en el cual no podemos alcanzarla".

Antes de emigrar a Estados Unidos a comienzos de los 90, Furlan tuvo una destacada carrera en su natal Yugoslavia que incluyó protagonizar "Papá está en viaje de negocios", la película de Emir Kusturica que ganó la Palma de Oro en Cannes en 1985.

It is a night of great sadness, for our friend and comrade had gone down the road where we cannot reach her. But as with all things, we will catch up with her in time, and I believe she will have many stories to tell us, and many new roles to share with the universe. pic.twitter.com/HyQlqyC19v