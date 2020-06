Aníbal Vidal habló de su trabajo componiendo la música de "Helga y Flora"

Una de las grandes características de "Helga y Flora", la serie que llegó a su fin en Canal 13 y que ahora se puede ver de forma online por 13 Now, es su música original.

El encargado de realizar el soundtrack es el compositor Aníbal Vidal, quien se hizo conocido tras su primera experiencia componiendo en producciones como "Pacto de Sangre", de la cual se siente muy orgulloso.

En conversación con Cooperativa, habló de su fuente de inspiración y el trabajo realizado en "Helga y Flora". "La principal fuente de inspiración proviene de las largas conversaciones que tengo con los directores y productores antes de componer. Son muy entretenidas, ellos poseen un bagaje cultural muy amplio, como el mismo Christian Aspee (director de la serie), quien trabajó muchos años con Raul Ruiz. Vamos indagando en los detalles del guion y la trama, me gusta mucho que me cuenten la psicología de los personajes, qué los motiva a perseguir sus objetivos y que me digan cómo se imaginan la música. Recién ahí, sumergido en la serie, empiezo a componer", sostuvo.

Actualmente radicado en Londres, donde realiza un Master de composición en el Royal College of Music, cuenta que escucha y valora el trabajo de compositores de la talla de Bernard Herrmann ("Psicosis"), Ennio Morricone ("The Good, the Bad and the Ugly"), Nino Rota ("El Padrino"), John Williams ("Tiburón"), Michael Giacchino ("Up") y Alexandre Desplat ("Isle of Dogs"). También a Cristóbal Tapia de Veer, canadiense nacido en Chile creador de la música de la serie británica "Utopia".

"Helga y Flora"

"Hay dos elementos que le dan la identidad musical, que son parte de su paleta sonora: el primero surgió cuando conversaba con Christian, quien lo que más recordaba estando en el rodaje era como el viento de la Patagonia azotaba muy fuerte los techos de lata de las casas y ese golpeteo sonaba constantemente en las grabaciones. Pensé que se sonido era interesante rescatarlo e introducirlo en la serie, para eso traté de emularlo con sonidos de percusión como platillos de metal de frecuencia medias y agudas, y de esa forma usarlo como un tema musical recurrente en la serie", apuntó.

La pampa de la Patagonia fue clave para crear esa atmosfera. "El segundo elemento musical que le da identidad a la serie es la música atmosférica, eso surgió ya viendo los capítulos y me fijé en la fotografía, me di cuenta que se repetía estos planos muy bellos y abiertos de la pampa, que muestran la inmensidad del paisaje y lo inhóspito que es a la vez. No estuve en el rodaje, pero tuve la suerte de estar en la Patagonia años atrás, de cierta forma tengo incorporado en el imaginario lo que significa estar ahí presente".

Finalmente, habló de la intro de la serie. "Es un estilo western patagónico que se me ocurrió al rescatar por un lado la sonoridad de la música de Morricone en los westerns italianos, específicamente en los riffs de guitarras eléctricas que suena. Muy crudos. Ese elemento lo combiné con algo que le diera identidad propia a la música, utilicé instrumentos de percusión étnica, para que me remitieran a un sonido más salvaje e indómito. Que pudiera retratar la tundra en la Patagonia".