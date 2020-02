Aún con algunos capítulos por delante de su primera temporada, "Avenue 5" fue renovada para una segunda temporada por parte de HBO.

La serie de comedia está ambientada cuarenta años en el futuro y muestra un viaje tipo crucero por el sistema solar, protagonizada por Hugh Laurie como el Capitán Ryan Clark, quien dirige la nave espacial.

"Avenue 5" fue creada por Armando Iannucci, quien también dirigió el primer episodio. Es su primer trabajo luego del fin de la aplaudida "Veep", que también es idea propia.

La comedia se estrenó en enero pasado cuenta con las actuaciones de Laurie, Josh Gad, Zach Woods y Rebecca Front.

We’ve got an update on trajectory… #Avenue5 will be back for another season! pic.twitter.com/BYGYqtc6XS