Ben Kingsley repetirá su rol de "Trevor Slattery" en serie "Wonder Man" de Marvel

El actor inglés Ben Kingsley volverá al Universo Cinematográfico de Marvel con su personaje "Trevor Slattery" en la próxima serie "Wonder Man".

El proyecto, confirmado en junio pasado, traerá de regreso a Kingsley como "Trevor Slattery" luego de debutar en "Iron Man 3" (haciendo de "Mandarín") y repetir en "Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos".

Destin Daniel Cretton, director de "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings", será productor y dirigirá al menos un episodio. El guionista será Andrew Guest, que tiene créditos como escritor en capítulos de las comedias "Brooklyn Nine-Nine" y "Community".

"Wonder Man" fue creado por el escritor Stan Lee junto a Don Heck y Jack Kirby. Debutó en 1964 en "The Avengers #9". Es el alter ego de Simon Williams y tiene como cualidad "energía iónica". Además, entre los personajes con quienes más cercanía tuvo es con "Vision" y "Wanda".