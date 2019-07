"Beyond the wall" es el nombre del nuevo videojuego de "Game of Thrones" para equipos móviles, el cual será lanzado el 23 de septiembre. El título estará ambientado algunos años antes de los eventos de la serie y permitirá al usuario controlar a la Guardia de la Noche. El juego fue descrito por sus creadores como "un RPG de estrategia colectiva".

