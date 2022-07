"Bridgerton" suma actores e inicia filmaciones de temporada 3

Netflix anunció la incorporación de tres nuevos actores que se sumarán al elenco de la temporada 3 de "Bridgerton", que además comenzó su rodaje.

La plataforma de streaming informó que Daniel Francis, Sam Phillips y James Phoon son los nuevos nombres que se agregan al casting de la serie.

Francis será "Marcus Anderson", una presencia carismática que ilumina cualquier habitación en la que entra, atrayendo la atención de ciertas matriarcas en la ciudad y la ira de otros. Mientras, Phillips interpreta a "Lord Debling", un señor genial con intereses inusuales. Pero con la riqueza y un título nobiliario para respaldar sus excentricidades, no le faltará el interés de las jóvenes esta temporada.

Phoon, por su parte, será "Harry Dankworth", que le falta en ingenio e inteligencia, pero lo compensa con creces con una buena apariencia.

Asimismo, se confirmó que comenzó el rodaje de los nuevos capítulos de "Bridgerton" en Londres, con la trama de la temporada 3 enfocada en "Penelope Featherington" (Nicola Coughlan) que finalmente ha renunciado a su enamoramiento por "Colin Bridgerton" (Luke Newton) después de escucharlo menospreciarla ante sus amigos la temporada pasada.

En cambio, se está enfocando en encontrar un esposo que respete su independencia para poder continuar con su doble vida como "Lady Whistledown", lejos de su madre y hermanas.

Welcome back to Bridgerton! Season 3 is officially in production pic.twitter.com/t24N0wX4KT