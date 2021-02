"Brooklyn Nine-Nine" se despedirá con su octava temporada

Para la temporada 2021-2022 veremos la despedida de las pantallas de la popular comedia "Brooklyn Nine-Nine".

Será con su octavo ciclo, el que le permitirá poner punto final a una historia que comenzó en FOX y luego derivó a NBC.

"Estoy muy agradecido con NBC y Universal Television por permitirnos darles a estos personajes y a nuestros fans el final que se merecen", sostuvo el productor ejecutivo de la serie, Dan Goor.

"Cuando Mike Schur y yo le presentamos por primera vez el episodio piloto a Andy (Samberg), él dijo: 'Estoy dentro, pero creo que la única forma de contar esta historia es con exactamente 153 episodios', lo cual fue una locura porque eso fue exactamente el número que Mike y yo habíamos imaginado", complementó.

"The way I see it, if this is to be our last ride then let us go out in a blaze of glory." pic.twitter.com/HBVVV5cRJc