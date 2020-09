Confirman regreso de la serie "Pretty Little Liars" con nueva generación

El showrunner de "Riverdale" y "Chilling Adventures of Sabrina", Roberto Aguirre-Sacasa, se hará cargo de lo que será la confirmada nueva versión de "Pretty Little Liars", que tendrá una nueva ciudad y nuevo elenco, a tres años del fin de la producción original.

Aguirre-Sacasa co-escribirá la serie junto con su colaboradora de "Chilling Adventures of Sabrina", Lindsay Calhoon Bring, aunque se anunció que la creadora de PLL, I. Marlene King, no está involucrada en el proyecto.

La serie se titulará "Pretty Little Liars: Original Sin", se verá en HBO Max y se establece en la actualidad con "un grupo de chicas adolescentes que se ven atormentadas por un atacante desconocido y se les obliga a pagar por el pecado secreto que sus padres cometieron hace dos décadas (...) nos encontramos a millas de distancia de Rosewood, pero dentro del universo existente de 'Pretty Little Liars', en una ciudad completamente nueva, con una nueva generación de Little Liars".

"Somos tan fanáticos de lo que I. Marlene King y su elenco icónico crearon, sabíamos que teníamos que tratar la serie original como canon y hacer algo diferente", dijeron Aguirre-Sacasa y Bring en un comunicado conjunto el jueves.