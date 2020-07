El creador de la exitosa "Mad Men", Matthew Weiner, se encuentra preparando una nueva serie para FX.

Según adelanta Variety, se trata de un "drama misterioso", sin entrar en mayores detalles porque la historia está en pañales aún.

Lo claro, es que este sería el regreso de Weiner luego de realizar la serie "The Romanoffs" en Amazon, show que no logró un éxito tan arrollador como "Mad Men".

Además, destacó por escribir algunas de las temporadas de "The Sopranos" y también por dirigir la cinta "Are You Here".