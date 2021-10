David Fincher estrenará docuserie sobre el cine en Netflix

Netflix y David Fincher volverán a trabajar juntos en un proyecto: será una docuserie dedicada al cine titulada "Voir".

Según el anuncio, Fincher será el productor ejecutivo de esta serie documental de ensayos visuales, "celebrando el cine", que también se exhibirá en AFI Fest, entre el 10 y el 14 de noviembre. Aún no tiene fecha de estreno en Netflix.

Este proyecto es una nueva alianza entre Fincher y la plataforma de streaming, que partió con "House of Cards" y siguió con la series "Mindhunter" y "Love, Death and Robots", además de la película "Mank".

From executive producer David Fincher…



VOIR, a new documentary series of visual essays celebrating cinema, from the mind of one of film’s modern masters.



Premiering at AFI Fest and coming soon to Netflix. pic.twitter.com/gqHqlvbxZF