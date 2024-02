El actor de "The Office", Ewen MacIntosh, muere a los 50 años

El actor galés Ewen MacIntosh, conocido por su trabajo en la serie "The Office", falleció a los 50 años.

Fue el actor Ricky Gervais, creador de la versión original de la obra, quien confirmó la noticia en su cuenta de X. "Una noticia extremadamente triste. El graciosísimo y encantador Ewen Macintosh, conocido como el 'Gran Keith' en 'The Office' ha muerto", escribió el británico en la red social.

Extremely sad news. The very funny and very lovely Ewen Macintosh, known to many as 'Big Keith' from The Office, has passed away. An absolute original. RIP. pic.twitter.com/Hhd3zkRVMs