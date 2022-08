El emotivo mensaje de despedida de Bob Odenkirk de "Better Call Saul"

Pocas horas después de emitirse el final de "Better Call Saul", su protagonista Bob Odenkirk publicó un video con un emotivo mensaje hacia los seguidores de la serie dramática.

"Francamente es difícil para mí mirar esa experiencia e incluso a ese personaje demasiado de cerca. Son demasiadas partes móviles y encajan muy bien y es un misterio para mí cómo sucedió. Gracias por ver", partió diciendo el actor de 59 años, que protagonizó la producción que culminó este lunes.

"Quiero agradecer a Vince Gilligan y a Peter Gould por darme la oportunidad. No hice nada para merecer este papel, pero espero haberlo ganado durante seis temporadas", agregó el actor, que elogió al resto del elenco, afirmando que "todos me hicieron un mejor actor de lo que soy, simplemente trabajando con ellos. Verlos trabajar ha sido una experiencia increíble".

También dio las gracias a quienes vieron la serie durante siete temporadas. "Gracias por darnos una oportunidad, porque salimos de la serie favorita de muchas personas y podríamos haber sido odiados por simplemente intentar hacer una serie", dijo Odenkirk.

"Pero no nos odiaron; nos dieron una oportunidad y, afortunadamente, la aprovechamos al máximo. Gracias por estar con nosotros. 'Better Call Saul': una historia idiosincrásica observada de cerca sobre un tipo muy singular, un poco lento a veces, pero al final, si prestas atención, se trata de grandes, grandes cosas dentro de las personas. Gracias", sentenció.

