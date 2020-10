El regreso de "In Treatment" ficha a Uzo Aduba como protagonista

Para el 2021 está previsto el estreno de la cuarta temporada de "In Treatment", una especie de "revival" de la serie de HBO aunque sin Gabriel Byrne en el rol protagónico.

Ahora será Uzo Aduba ("Orange is the new black" y "Mrs. America") la nueva protagonista. Dará vida a la Dra. Brooke Lawrence, a quien se describe como empática y muy observadora.

Se espera que el rodaje de esta nueva etapa de la serie comience pronto a la espera de definir el equipo de guionistas y el resto del reparto.

Lo que está claro son los productores ejecutivos, como Mark Wahlberg, Jennifer Schuur, Joshua Allen, Melissa Bernstein, Stephen Levinson y Hagai Levi.

Respecto al esquema, se espera que la serie siga el mismo curso de las entregas anteriores, es decir, una sesión entre psicólogo y paciente.