Elon Musk dispara contra Amazon y serie de "El Señor de los Anillos": "Tolkien se revuelca en su tumba"

La nueva serie de Amazon Prime "El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder" fue criticada por el multimillonario Elon Musk, apuntando a la compañía de su rival Jeff Bezos.

Tras el estreno de dos episodios de "Los Anillos del Poder", Musk fue enfático en expresar su malestar con la serie. "Tolkien se revuelca en su tumba", escribió el CEO y fundador de Tesla en Twitter.

"Casi todos los personajes masculinos hasta ahora son cobardes, idiotas o ambas cosas. Solo Galadriel es valiente, inteligente y amable", afirmó Musk.

