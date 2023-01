Emilia Clarke opinó sobre "House of the Dragon"

La actriz Emilia Clarke, que protagonizó "Game of Thrones", habló sobre el spin-off "House of the Dragon", estrenado en 2022 por HBO.

Clarke fue consultada sobre la serie que se establece cerca de 200 años antes de su rol como "Daenerys Targaryen", afirmando que siente que "es demasiado extraño".

La actriz dijo a Variety que está "tan feliz de que esté sucediendo. Estoy muy emocionada, sobre todos los premios. Todos los que lo lograron", en referencia al Globo de Oro a Mejor Serie de Drama.

Además de definir como "brillante" y "maravilloso" a Miguel Sapochnik, co-showrunner de "House of the Dragon" y que dirigió algunos de los episodios de "Game of Thrones", Clarke respondió si ha visto "House of the Dragon".

"Simplemente no puedo hacerlo. Es tan raro. Es tan extraño. Es como si alguien dijera: '¿Quieres ir a esta reunión escolar que no es tu año? ¿Quieres ir a esa reunión escolar?' Así es como se siente. Lo estoy evitando", expresó.