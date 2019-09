Es oficial: Gillian Anderson será Margaret Thatcher en "The Crown"

Netflix anunció oficialmente que la cuarta temporada de "The Crown" tendrá un elenco de lujo que acaba de confirmar la participación de Gillian Anderson como la ex Primer Ministro Margaret Thatcher.

A dos meses de que se estrene la tercera temporada (el 17 de noviembre), la serie ya comienza a trabajar en el cuarto ciclo y anunció la incorporación de la estrella de "Archivos Secretos X".

"Estoy muy emocionada de unirme al elenco y al equipo de 'The Crown' y tener la oportunidad de retratar a una mujer tan complicada y controvertida. Thatcher fue indudablemente formidable, pero estoy disfrutando de explorar debajo de la superficie y, me atrevo a decir, enamorarse del ícono que, ya sea amado o despreciado, definió una era", dijo la actriz.

Anderson se sumará como la ex Primer Ministro al elenco que cuenta con nombres como Olivia Colman y Helena Bonham Carter, quienes debutarán como la Reina Isabel y la Princesa Margarita, respectivamente, en la tercera temporada.

Gillian Anderson will play Margaret Thatcher in The Crown Season Four, now in production. pic.twitter.com/OVCO8o2bVk