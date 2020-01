Estos son los anime más vistos de la década pasada según Crunchyroll

El popular sitio de streaming Crunchyroll reveló cuáles fueron los anime más vistos a nivel mundial durante la década recién pasada.

A nivel global se impone "Naruto Shippuden", la producción emitida entre el 2007 y 2017 que además es la preferida en Asia, Oceanía, el medio Oriente y Norteamérica.

El anime también cuenta con una fuerte presencia en Sudamérica, pese a que es "Dragon Ball Super" (2015-2018) la que encabeza el listado en la región. Las aventuras de "Gokú" y compañía también obtuvieron el primer lugar en Chile.

En continentes como África y Europa los fanáticos del animé prefirieron "Black Cover", producción estrenada en 2017 y que actualmente continúa en emisión.

Otras de las series japonesas que aparecieron en este ránking son "One Piece", "Hunter X Hunter", "Attack on Titan", "My hero academia" y "JoJo's Bizarre Adventure", entre otras.