"Feud" regresa con temporada basada en Truman Capote

Después de cinco años, la serie antológica "Feud" confirmó su regreso con una historia basada en la vida de Truman Capote y cuyo elenco fue confirmado.

La temporada 2 de "Feud" se centrará en las consecuencias de una historia escrita por Capote basada en la vida de varias personas de la alta sociedad de Nueva York. Todos los capítulos serán dirigidos por Gus Van Sant.

Tom Hollander dará vida a Capote, mientras Naomi Watts, Diane Lane, Chloë Sevigny y Calista Flockhart interpretarán a las socialités Babe Paley, Slim Keith, C. Z. Guest y Lee Radziwill, respectivamente.

"Feud" es una serie de antología que recrea las disputas y rivalidades más famosas de la historia. Su primera temporada, en 2017, se centró en la enemistad entre Joan Crawford y Bette Davis mientras filmaban "What Ever Happened to Baby Jane?" en 1962. El papel de Crawford lo interpretó Jessica Lange y Davis estuvo a cargo de Susan Sarandon.